الجزائر تسجل أقل معدل إصابات بكورونا منذ أشهر بواقع 7 إصابات خلال 24 ساعة

سجلت الجزائر، اليوم الأحد، انخفاضا جديدا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بواقع 7 إصابات جديدة، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة واحدة، خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة، وهو أقل معدل إصابات منذ أشهر.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 270 ألفا و539 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و181 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و879 حالة.

وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية، مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.