وزير الزراعة الألماني يؤكد خطط حظر تصدير الكيماويات الزراعية الضارة

أكد وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير خطط الائتلاف الحاكم الرامية إلى حظر تصدير الكيماويات الزراعية الضارة بالصحة.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الصادرة اليوم الأحد، قال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر:" لا يجوز أن نواصل إنتاج وتصدير مبيدات حشرية وهو ما تم خظره.. نحن لدينا حماية لصحة الناس".

وأشار الرئيس الأسبق لحزب الخضر إلى أن الناس في كل مكان لهم نفس الحق في الصحة، وقال إن هذا الأمر ينطبق أيضا على المزارعين في الدول الأخرى.

وأكد متحدث باسم وزارة الزراعة أن حظر التصدير سيتم تنظيمه بموجب مرسوم يستند إلى قانون حماية النباتات لافتا إلى أن من المنتظر طرح مسودة بهذا الخصوص خلال العام الحالي.

وأوضح المتحدث أن الوزارة تطمح إلى أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ في الربيع المقبل وذلك بعد أن تحصل مسودة اللوائح على موافقة الوزارات المعنية.

كانت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا وهي حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، اتفقت في اتفاقية تشكيل الائتلاف على حظر تصدير مبيدات حشرية معينة لم يتم التصريح بها في الاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بحماية الصحة.