مدفيديف: الانتخابات تؤكد دعم المواطنين لقرار العملية العسكرية في أوكرانيا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن الانتخابات التي شهدتها بلاده اليوم تؤكد دعم المواطنين الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قراره إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن مدفيديف، أن "الانتخابات تجرى هذا العام في ظروف استثنائية مع استمرار العملية العسكرية الخاصة لحماية المواطنين الروس، وهذا لا يمكن إلا أن يؤثر في سير الانتخابات".

وكانت روسيا قد شهدت يومي الـ9 والـ11 من سبتمبر الجاري انتخابات على مختلف المستويات، شملت قرابة 4.7 ألف حملة انتخابية في 82 كيانا روسيّا تم خلالها انتخاب 14 حاكما، ونواب 6 مجالس تشريعية، والمجالس المدينة في 12 مركزا إداريا.