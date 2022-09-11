زراعة الإسكندرية تحذر من ظهور مرض اللطعة الإرجوانية في البصل والثوم

نظمت مديرية الزراعة بالإسكندرية برئاسة المهندس طارق صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرىة، اليوم الأحد، ورشة للتعريف بمرض اللطعة الأرجوانية في البصل والثوم والذي يظهر في فبراير ومارس من كل عام.

وأوضح المهندس حسني عبد العزيز، من مديرية الزراعة بالإسكندرية، أن الإصابة بالمرض تظهر على الأوراق والشماريخ الزهرية في صورة بقعة بيضاوية تأخذ شكل تقرحات غائرة بها دوائر متداخلة في بعضها وذات وسط أرجواني أو مسود وحافة صفراء باهتة وتجف الأنسجة المصابة وتتحول إلى اللون القرمزي ثم البني.

وأشار إلى أن ميعاد ظهور الإصابة في أواخر شهر فبراير وأوائل شهر مارس، وغالبا ما يظهر هذا المرض مصاحبا لمرض البياض الزغبي.

وأوضح أنه تزداد الإصابة في درجة حرارة تتراوح من 21 إلى 30 درجة مئوية ورطوبة نسبية تتراوح من 80 إلى 90%.

وتابع أن الإجراءات الوقائية تتمثل في استخدام بذور سليمة من مصادر معتمدة، وحرث التربة من 2-3 مرات وذلك لتعرية الفطريات لأشعة الشمس والحرص على عدم إصابة النباتات أثناء العمل الحقلي.

ولفت المهندس عبد العزيز ، إلى أن توقيت المكافحة أو إجراء الرش بعد 45 – 60 يوما من الزراعة أو عند بداية الإصابة بمبيدات مثل فلدومكس، أوين إكسترا.