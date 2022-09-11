مصدر بأوقاف البحر الأحمر: المدعي بأنه المهدي المنتظر يسعى للشهرة على حساب الدين

يسود الحديث في مدينة سفاجا، التي تقع جنوب محافظة البحر الأحمر، عن المدعي بأنه المهدي المنتظر الذي ظهر فجأة، وأُلقي القبض عليه.



وقال مصدر بمديرية الأوقاف في محافظة البحر الأحمر، إن الشخص الذى ادعى النبوة وأنه المهدي المنتظر بمدينة سفاجا "يسعى للشهرة على حساب المعتقدات الدينية".



وأشار إلى أن المديرية ستتخذ الإجراءات القانونية، مطالبا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى بعدم الانسياق وراء تلك الدعوات غير المقبولة من أشخاص يسعون للشهرة على حساب الأديان دون النظر إلى عواقب ذلك.



كان عدد من أهالى مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، قد طالبوا الأجهزة الأمنية بالقبض على شخص مسجل خطر عقب ادعائه بأنه "خاتم الأنبياء والمهدي المنتظر"، حيث كان يعمل موظفا بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وتم إلقاء القبض عليه بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.



وكتب المدعو "محمد أبوالهول"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أنا العبد الذي أنزل عليه الكتاب لينذر بأسا شديدا، أنا جميع الأنبياء، لقد بعثت فى آخر الزمان فى مدينة سفاجا وأهل المدينة كذبوننى".



وقال مدعي النبوة، خلال منشور آخر، زاعما: "الحمد لله والشكر لله رب العرش العظيم الذى اصطفانى وجعلنى من المرسلين للعالمين لرفع راية المسلمين ورجوع الناس إلى الدين الإسلامي والقضاء على الكافرين والمجرمين وتحرير المسجد الحرام والمسجد الأقصى".