 الجيش العراقي: سنواصل ملاحقة بقايا داعش ودك رؤوسه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش العراقي: سنواصل ملاحقة بقايا داعش ودك رؤوسه

أ ش أ
نشر في: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 8:38 ص | آخر تحديث: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 8:38 ص

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن الجيش سيواصل ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي ودك رؤوسه، وعدم منحه أي فرصة لالتقاط الأنفاس.
وقال رسول ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية اليوم /الأحد/ ـ إن قواتنا وجهت ضربات موجعة لعصابات داعش الإرهابية خاصة في السلاسل الجبلية بحمرين وكذلك في عمق الصحراء وبعض الوديان، مضيفا أن نتائج كبيرة تم تحقيقها على مستوى استهداف قيادات عناصر هذا التنظيم الإرهابي.
وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت أمس /السبت/ مقتل 4 إرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين في ديالي، بعد تنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات "إف 16".


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