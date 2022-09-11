كندا تسجل 637 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

سجلت كندا، 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و255 ألفا و396 إصابة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 44 ألفا و607 حالات.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، إعطاء 88 مليونا و933 ألفا و879 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.