انحناءة كسرت غضب البريطانيين ضد الملكة إليزابيث وأسرتها في جنازة الأميرة ديانا

عقب مصرع الأميرة البريطانية ديانا، في حادث سيارة مأساوي عام 1997، لم تصدر الملكة إليزابيث الثانية بيانا رسميا ولم تظهر بعد الوفاة لأيام عديدة، ما أثار غضبا عارما بين الشعب.



ومع مرور الأيام دون بيان من الملكة أو حتى إشارة لارتدائها الملابس السوداء، ازداد غضب البريطانيين، الذين أرادوا رؤية الحزن الذي شعروا به ينعكس على ملكتهم، وانعكس ذلك أيضا على الصحف التي أتت بعناوين مثل: "أين هي ملكتنا؟"، و"اظهري لنا أنك تهتمين" و"شعبك يعاني، تحدث إلينا يا سيدتي".



وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بقيت العائلة المالكة وقتها في بالمورال باسكتلندا، بينما كان تابوت ديانا "راقدا في قصر سانت جيمس، في لندن، وحيدا، كما رأه الناس بهذه الطريقة"، وبدا هذا الأمر وكأنه يرمز إلى "طرد فتاة خجولة وغير آمنة من الحظيرة الملكية ومطاردتها، ربما حرفيا، حتى الموت".



في المقابل، أصدر رئيس الوزراء الجديد آنذاك، توني بلير، في غضون ساعات من وفاتها، بيانا أشار فيه إلى "أميرة الشعب"، وبكت الحشود في الشوارع، وامتلأت عشرات كتب العزاء برسائل التعزية، وامتلأت جميع القصور الملكية بباقات الزهور على الرغم من عدم وجود أحد فيها.



ووسط غضب عام من الملكة إليزابيث، فيما اعتبر "زلة نادرة وكبيرة" في عهد الملكة الذي دام 70 عاما، "غيرت الملكة مسارها" لتظهر للشعب وتقوم بالانحناءة التي "كسرت حمى الغضب ضدها، وتخرق البروتوكول الملكي أكثر من مرة في هذا اليوم لتعطي أميرة القلوب ديانا حقها، بعد وفاتها.



وفي يوم 5 سبتمير، عادت الملكة إلى لندن وحدث أول خرق للبروتوكول عندما وصلت سيارتها إلى بوابات قصر باكنجهام، وبدلا من المرور عبر البوابة، توقفت السيارة ونزلت الملكة، وسارت بجانب "أمواج" من الزهور، وحيت الحشد الواقف "بصلابة وبحرج".



وألقت الملكة إليزابيث مساء ذلك اليوم، خطابا على الهواء مباشرة، وهو خروج آخر عن البروتوكول، لأنها فعلت ذلك من أجل وفاة امرأة ليس لها دور رسمي.



وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الملكة بدت وقتها متوترة، وبينما كانت تشيد بالأميرة، ألمحت إلى غضب الناس من صمتها، قائلة: "لقد حاولنا جميعا أن نتأقلم بطرقنا المختلفة. ليس من السهل التعبير عن الإحساس بالخسارة لأن الصدمة الأولية غالبا ما يتبعها مزيج من المشاعر الأخرى: عدم التصديق، وعدم الفهم، والغضب".



وفي اليوم التالي، أي في يوم الجنازة، حدث "أكبر خرق للبروتوكول" عندما وقفت الملكة مع عائلتها، ولدى مرور موكب جنازة ديانا، أحنت رأسها، "ولم تكن انحناءة سريعة ولا سطحية".



وقالت الصحيفة: "المرأة التي اعتادت أن ينحني لها العالم، الآن أحنت رأسها وكرمت الأميرة بتواضع".



والآن، بعد 25 عاما، بينما يستعد العالم لتوديع الملكة، "لايزال يتذكر هذه الانحناءة ضمن قائمة طويلة من الإنجازات لبلدها"، وفقا لـ"واشنطن بوست".



وكان موقف الملكة من الأميرة الراحلة قصة رائجة في الصحف والمجلات في الداخل والخارج، خاصة فيما يتعلق بموقف القصر منها، وعند وفاتها زاد الحديث عن هذا الأمر.