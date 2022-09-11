خبراء: الأمير ويليام قد يكون أقل التزاما بالتقاليد الملكية

رجح عدد من المراسليين والخبراء الملكيين البريطانيين أن ولي العهد الأمير ويليام سيكون أكثر حنكة وذكاء وأقل التزاما بالتقاليد الملكية، وذلك مقارنة بوالده الملك تشارلز الثالث حينما كان وليا للعهد.

وقال الخبراء، إن الأمير ويليام سيكون لديه القدرة على التواصل بشكل أفضل مع الأجيال الشابة وسيؤدي واجباته كولي عهد بطريقة أكثر هدوءا من والده الملك تشارلز، وسيتبع في الوقت نفسه نهجا ماليا مسؤولا وحذرا، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأوضح نيكولاس أوين، المراسل الملكي السابق لشبكة "آي.تي.إن" البريطانية: "كانت هناك الكثير من علامات الاستفهام حول الطريقة التي تعمل بها جمعيات تشارلز الخيرية ومن أين تأتي الأموال".

وتابع: "أعتقد أنه من غير المرجح أن يتماشى ويليام بسهولة مع الأشخاص الذين يقولون كل شيء على ما يرام".

ويعتقد أوين أن الأمير ويليام سيكون أكثر ذكاء في التعامل مع وسائل الإعلام مما كان عليه تشارلز حينما كان وليا للعهد، كما أنه سيكون "أكثر حذرا عندما يتعلق الأمر بالقضايا المثيرة للجدل".

وأوضح أوين: "لن يخشى ويليام التحدث عن رأيه، لكنه على الأرجح سيختار كلماته بعناية أكبر".

وذكر أوين، أن إحدى أولويات ويليام ستكون ضمان أن تتحمل العائلة المالكة المسؤولية المالية وأنه سيدعم جهود والده لإنشاء نظام ملكي "مخفف".

وأوضح: "لقد بدأ الملك بالفعل تلك العملية في تواجد عدد أقل من أفراد العائلة المالكة في الخدمة في الخطوط الأمامية".

وقال المراسل الملكي السابق لصحيفة "ذا صن" تشارلز راي: "من المرجح أيضا أن يكون ويليام أقل حدة من والده"، متابعا: "ستكون هناك الكثير من المصافحة الودية وربما العناق، بدلا من الإجراءات الشكلية التي رأيناها في الماضي".

وذكر الصحفي البريطاني، أن ويليام هو من بدأ في احتضان منتخب إنجلترا للسيدات عندما اقتربوا منه لاستلام ميدالياتهم الأوروبية.

وتابع: "لم يعانق الجميع، لقد عانق أول اثنين أو ثلاثة، وكان يعرفهم جيدا، لكن الفتيات في الخلف رأين ذلك وأمسكوا به ولفوا أذرعهم حوله. وكان دائم الابتسام".

فيما تعتقد الخبيرة بالشؤون الملكية في بريطانيا كاتي نيكول، أن ويليام سيكون أكثر حيادية وحذرا من والده، قائلة: "لقد رأى والده يتعرض لانتقادات شديدة بسبب ما اعتبرته وسائل الإعلام تدخلا في القضايا السياسية. سيتعلم ويليام من تجارب والده".