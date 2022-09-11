رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم، من أبرز ما يشغل تفكير الأسر المستفيدة من البرنامج الذي يندرج تحته العديد من الفئات المختلفة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد خصصت رابط للاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم، وذلك عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، للتسهيل على المواطنين أثناء عملية التقدم بشكوى ما تقع أمامهم.

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة

تزايدت العمليات البحثية من قبل المواطنين عن رابط وزارة التضامن الاجتماعي، حتى يتمكنوا من التقديم بالشكوى التي تعترض طريقهم والتي تخص المعاشات التي تصرف مع بداية كل شهر.

ويمكنك الدخول على رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بكل سهولة من خلال الضغط هنـــــا، إلا أنه عليك اتباع بعض التعليمات حتى تتمكن من الانتهاء من تقديم الشكوى بنجاح.



خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

ويمكنك التعرف على الخطوات الواجب اتباعها للتقدم بشكوى ما من خلال النقاط التالي التي نوضحها لك بالتفصيل:

أولًا: بعد دخولك موقع وزارة التضامن الاجتماعي عليك اختيار برنامج تكافل وكرامة.

ثانيًا: عليك اختيار برنامج تكافل وكرامة من بين البرامج المتاحة أمامك.

ثالثًا: اضغط على الاستعلام عن نتيجتك.

رابعًا: عليك كتابة الرقم القومي في المكان المخصص له.

خامسًا: اضغط على تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة.

سادسًا: عليك اختيار المحافظة التابع لها، والإدارة الاجتماعية والمركز، بالإضافة إلى قسم الشرطة.

سابعًا: ثم قم بتحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات

ثامنًا: يستلزم كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

تاسعًا: عليك كتابة تفاصيل الشكوى التي تسعى إلى الإبلاغ عنها.

عاشرًا: يجب الضغط على كلمة تسجيل، لتظهر أمامك رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وتحصل على رقم الشكوى الخاصة بك.