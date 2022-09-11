إيران: البيان المشترك لحكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن الخلاف النووي غير بناء

انتقدت إيران بشدة البيان المشترك لحكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الذي أثارت من خلاله "شكوكا حقيقية" نحو التزام طهران تجاه إنهاء الخلاف المستمر منذ أعوام بشأن إعادة إحياء اتفاق نووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني اليوم الأحد: "البيان الأخير من قبل الدول الأوروبية غير متوازن وغير بناء"، في الوقت الذي يبدو فيه أن المباحثات وصلت لطريق مسدود مجددا.

وأضاف أن إيران تعرب عن أسفها إزاء تفضيل الدول الثلاث تخريب" الاتجاه الدبلوماسي" بدلا من محاولة حل الخلافات العالقة بنية حسنة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن المتحدث القول إنه إذا استمرت هذه الدول في هذا المسار، سوف تكون في النهاية مسؤولة عن إخفاق المفاوضات النووية.

وكانت حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد انتقدت إيران في بيان مشترك أمس السبت لعدم رغبتها في إبرام الاتفاق المطروح على الطاولة.

وقالت الدول الثلاث إنه نظرا لهذا الأمر فإنها ستجري مشاورات حول كيفية التعامل بأفضل السبل مع "التصعيد النووي المستمر من جانب إيران" وعدم استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يذكر أن الاتفاق الذي كانت القوى العالمية توصلت إليه مع إيران في 2015 والذي يهدف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية، مجمد منذ خروج الولايات المتحدة منه في عام 2018.

وتهدف المحادثات الحالية بشأن إعادة إحياء الاتفاق إلى رفع العقوبات الأمريكية على إيران وإعادة تقييد البرنامج النووي الإيراني.

كانت إيران طرحت قبل أسبوع اقتراحا جديدا لإنهاء الخلاف وذلك ردا على مقترح توافقي قدمه الاتحاد الأوروبي، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل بخصوص هذا الموضوع.