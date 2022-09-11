صبحي يشارك في تدريبات الزمالك بعد عودته رسمياً للفريق

شارك محمد صبحي حارس مرمى الزمالك العائد من فترة إعارة إلى نادي فاركو في تدريبات الفريق الأبيض التي أقيمت اليوم الأحد.

وأدى صبحي تدريبات الحراس رفقة محمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

وكان صبحي قد عاد إلى الزمالك بعدما تأخر فاركو في تفعيل بند شراء اللاعب وفقا لعقده في المدة المحددة ليعود من جديد إلى الزمالك.

وانتقل صبحي في صيف 2019 إلى الزمالك قادما من بتروجت لكنه لم يحصل على فرصة للمشاركة بصفة أساسية في ظل وجود الثلاثي محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمود عبدالرحيم "جنش".