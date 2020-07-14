رصدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، 6 مواقف طريفة في حياة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وقالت "بي بي سي"، إن الملكة الراحلة في آخر سنوات عمرها أظهرت لمحة عن روح الدعابة لديها، ابتداء من مشاركة شطيرة مربى البرتقال مع دب بادينجتون، إلى الظهور في صورة مع لاعبي الهوكي الأسترالي.

• حفلة شاي اليوبيل مع الدب بادينجتون

كجزء من احتفالاتها باليوبيل البلاتيني في يونيو الماضي، تم تصوير الملكة الراحلة وهي تتناول الشاي مع دب بادينجتون.

وأخبر الدب بادينجتون الملكة أنه دائماً ما يحمل معه كمية من الحلوى المفضلة لديه، وهي شطيرة بمربى البرتقال.

وردت الملكة مبتسمة: "وأنا كذلك"، قبل أن تخرج شطيرة من حقيبتها.

• مقابلة الملكة مع جيمس بوند

أصبح دورها في فيلم ساخر لجيمس بوند أبرز ما ركز عليه حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012.

وفي تسلسل قصير للأحداث، استقبلت الممثل دانييل كريج في قصر باكنجهام وتفوهت بأربع كلمات فقط قبل أن تظهرها التأثيرات المرئية تنضم إلى الممثل على ما يبدو على متن طائرة هليكوبتر وتهبط بالمظلة في الاستاد.

• تحدي ألعاب Invictus

في عام 2016، ظهرت الملكة الراحلة في مقطع فيديو آخر سريع الانتشار، إنما هذه المرة في فيديو جمعها بالأمير هاري، وقد ظهرا في تحد مباشر مع الثنائي الرئاسي الأمريكي باراك وميشيل أوباما.

• تقطيع كعكة بسيف احتفالي

أصرت الملكة الراحلة إليزابيث على استعارة سيف احتفالي لتقطيع كعكة خلال مشاركتها في أحد الارتباطات الملكية.

وعندما أخبرها أحد المساعدين أن هناك سكيناً تقليدياً متاحاً، ردت الملكة قائلة: "أعلم أنه يوجد، لكن هذا أكثر غرابة".

• صورة للملكة مع لاعبي الهوكي الأسترالي

في عام 2014، أصيب اثنان من لاعبي الهوكي الأسترالي بالذهول عندما ظهرت الملكة مبتسمة في خلفية صورتهما في دورة ألعاب الكومنولث في جلاسكو.

• الملكة تضحك على الأمير فيليب بسبب خلية نحل

على مدار عقود طويلة حضر الراحل الأمير فيليب دوق أدنبرة، العديد من الأحداث الرسمية إلى جانب زوجته الملكة إليزابيث.

من بين تلك الأحداث التي ظهر خلالها الثنائي، هو استعراض لفوج شركة كوينز الخاصة بحرس جرينادير في قلعة وندسور في عام 2003، والذي شهد تصرف غريب من الأمير فيليب حيث ابتعد عن المكان المخصص له لسبب لم يكن معلوم في البداية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية كان السبب وراء تغيير سير الأحداث خلال هذه الفاعلية، هو خلية من النحل، الأمر الذي وثقه المصور كريس يونج، الذي كان يعمل في اتحاد الصحافة في ذلك الوقت وكان المصور الوحيد الذي حضر الحدث، ليشهد تلك اللحظة ويوثقها بصورة طريفة.