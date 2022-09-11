إزالة 20 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي تستمر خلال الفترة من 10 -29 سبتمبر الجاري بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن ,جميع أجهزة الدولة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

شدد محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة واستمرار رصد كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا عدم التهاون مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه بالتعدي بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة.

من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمركزي العدوة وأبو قرقاص، 20 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 19 حالة مباني على مساحة 900 متر مربع، وحالة استرداد أراضي ممتلكات الوحدة المحلية على مساحة فدانين.