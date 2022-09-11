رئيس وزراء أستراليا يستبعد إجراء استفتاء على إلغاء الملكية بعد وفاة الملكة إليزابيث

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قال رئيس وزراء استراليا انتوني البانيز إنه لا يعتزم إجراء استفتاء بشأن إلغاء الملكية خلال الوقت الحالي، احتراما للملكة إليزابيث الثانية الراحلة.

وقال البانيز لشبكة سكاي نيوز البريطانية التلفزيونية اليوم الأحد إن الوقت الحالي هو وقت تأبين الملكة الراحلة وعدم طرح" أسئلة حول دستورنا".

وأضاف أن الوقت الحالي يتعلق بإظهار الاعجاب بخدمات الملكة "لأستراليا ودول الكومنولث والعالم".

وكان ألبانيز قد أشار أكثر من مرة إلى خططه لجعل استراليا جمهورية. وقال إن كل استرالي يجب أن يحظى بفرصة لكي يصبح رئيس الدولة.

وقد أثارت وفاة الملكة مناقشات بشأن وضع الدولة. ففي عام 1999، صوتت أغلبية بواقع 55% من الاستراليين لصالح الابقاء على الملكية.