قال الدكتور جاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار مطلوب من القوى السياسية في كل وقت؛ لحل المشكلات الكبرى التي تواجه أي بلد، لافتًا إلى أن «مصر على أعتاب الدخول في مرحلة جديدة».

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «حديث الأخبار»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الحوار الوطني مهم بعد انتهاء الدولة من أعمال التأسيس للجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه أول حوار لا تشارك فيه الحكومة.

وأوضح أنه ليس حوارًا بين الحكومة والمعارضة، وإنما حوار بين القوى السياسية والتجمعات الاجتماعية في البلد كلها على اختلاف الأطياف، قائلًا إن تلك الجهات ترتب أولوياتها وطلباتها، في إطار الوثائق الأساسية، الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية القومية للسكان.

وذكر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن تلك الوثائق تحتاج خطط تنفيذ وجداول زمنية، والاتفاق على الأولويات من القوى السياسية والاجتماعية في البلد، مؤكدًا أن «الحوار قائم على الاحترام والتكافؤ، ونقاش الجميع من أجل تحقيق الهدف الواحد».

وأكد أن المقررين والمقررين المساعدين انعكسوا في كل الأحزاب والتجمعات السياسية في الدولة، موضحًا أن مجلس الأمناء راعى التوازن الشديد في اختيارهم، بعد قضاء ما يقرب من 8 ساعات ونصف، في اجتماع المجلس اليوم.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد فصل لجنة الأحزاب السياسية، وتخصيص لجنة للمجتمع الأهلي، وأخرى للنقابات، ولجنة للسياحة، والشباب والرياضة، وفقا لاقتراحات مقدمة من أطراف الحوار، مضيفًا أن المجلس يجهز عملية الحوار.

وتابع: «المجلس يتلقى مقترحات من أطراف الحوار ويضمن التوازن، وأتمنى تخطي هذه المرحلة بنجاح، لأن هناك مرحلة صعبة أخرى تتمثل في تشكيل اللجان ومن يتناقشون فيها والمدعوون للحوار وعددهم، وهي أمور أساسية نتمنى الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الجاري».