استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022.

• و‏‎جاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

‏‎استقر أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.5 إلى 4.50 جنيه.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى7 جنيهات.

وسجل سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

وانخفض سعر الباذنجان البلدي بقيمة 50 قرشا ليتراوح من 2 إلى 3 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 1.5 إلى 2.5 جنيه.

استقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

استقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.

وسجلت أسعار البامية ما يتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

استقر سعر الليمون البلدي بقيمة 50 قرشا ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

وارتفع سعر العنب البناتي ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

استقر سعر التفاح المصري بقيمة 2 جنيه ليتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر أسعار الجوافة ما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

وارتفع سعر الرمان ليتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار المانجو البلدي لتتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.