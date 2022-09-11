القصف الأوكراني يقتل 4 مدنيين ويحرق غابات محمية في مقاطعة نيكولاييف

قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، إن النيران اندلعت في ألف هكتار من الغابات بمحمية "كينبورن سبيت" في مقاطعة نيكولاييف المجاورة بسبب قصف القوات الأوكرانية.

وذكر المصدر، أنه قتل أربعة مدنيين على الأقل بسبب هذا القصف الذي يمنع حتى الآن إخماد الحرائق هناك.

ويشار إلى أن محمية "كينبورن سبيت"، هي حديقة غابات طبيعية في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من مقاطعة نيكولاييف. تجمع المحمية بين البحر والسهوب والغابات في مساحة بيئية واحدة، حيث يعيش أكثر من 250 نوعا من الطيور التي تقدم لقضاء فصل الشتاء، وهناك ينمو 450 نوعا من النباتات بعضها مدرجة في الكتب الحمراء لأوكرانيا وأوروبا.