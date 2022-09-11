 الروس يدلون بأصواتهم في اليوم الأخير من الانتخابات الإقليمية - بوابة الشروق
الأحد 11 سبتمبر 2022 10:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

الروس يدلون بأصواتهم في اليوم الأخير من الانتخابات الإقليمية

د ب أ
نشر في: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 10:18 ص | آخر تحديث: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 10:18 ص

يتوجه الناخبون في روسيا، إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الإقليمية التي شابتها مزاعم بالتلاعب.

ومن المقرر انتخاب الحكام والبرلمانات المحلية ومجالس المقاطعات في أكثر من 80 منطقة بالبلاد، في أول انتخابات منذ أن غزت روسيا أوكرانيا المجاورة.

ويزعم مراقبو الانتخابات المستقلون أنه لا يكاد يكون هناك أي حرية سياسية، حيث إنه تم استبعاد أعضاء حقيقيين من المعارضة منذ البداية.

يذكر أن السياسيين الذين عارضوا بشكل علني الحرب في أوكرانيا، تعرضوا مرارا للاعتقال في الأشهر الأخيرة. نتيجة لذلك، يفترض مراقبون إن حزب "روسيا الموحدة" المؤيد للكرملين سيفوز بهامش كبير.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك