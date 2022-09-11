نشرت النيابة العامة على موقعها الرسمي فيديو لمرافعة ممثليها في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، التي قضت فيها محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا للقاضي أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي، بعدما ثبوت إدانتهما بالقتل مع سبق الإصرار.



وتضمن الحكم أيضًا معاقبة المتهمين بالحبس سنة مع الشغل لكل منهما عن تهمة سرقة المصوغات الذهبية للمجني عليها.



وقدم مرافعة النيابة أمام المحكمة كل من المستشارين أحمد صبيح ومصطفى بركات، رئيسا النيابة بنيابة استئناف القاهرة، وتناولت المرافعة وقائع الدعوى واستعراض الأدلة ضد المتهمين.









وانتهت المحكمة من سماع النيابة العامة ودفاع المتهمين في 4 جلسات سابقة على جلسة النطق بالحكم، وورد إليها تقرير الطب الشرعي بشأن الحالة النفسية والعقلية للمتهم الأول، ونظرت الجلسة الأولى علانية في 20 يوليو الماضي، ثم أمرت في 23 يوليو بحظر النشر في القضية بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.



كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة القضية المتهم فيها عضو بإحدى الجهات القضائية، وصاحب شركة، إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال زوجة الأول عمدًا مع سبق الإصرار.



وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول أضمر التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر.



وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهمين أعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما.