تطوير مركز رعاية الطفولة بجامعة المنصورة قبل بدء العام الدراسي الجديد 

تفقد الدكتور محمود محمد المليجي، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، ما تم إنجازه من أعمال تطوير مركز رعاية وتنمية الطفولة في إطار المرحلة الأولى لخطة تطوير المركز قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وتشمل المرحلة الأولى، تطوير صالة الأنشطة والمسرح وتزويدها بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة وقاعتين لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وقاعتين للأطفال الرضع وركن الألعاب والحديقة.

وقد أصدر الدكتور محمود محمد المليجي، خلال الزيارة توجيهات بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير بالمرحلة الأولى قبل بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن تلك المرحلة يتبعها مرحلة ثانية تشمل الفصول الدراسية والقاعات وباقي أجزاء المركز حرصا على استمرار تقديم مستوى راق ومتميز من الخدمات، وتوفير مكان آمن ومطور ويحتوي على كل وسائل التعليم والترفيه لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنصورة.