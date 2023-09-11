سمع سكان مدينة صيدا اللبنانية بين الحين والآخر، أصوات إطلاق نار في مخيم «عين الحلوة»، بعد تجدد الاشتباكات فجر اليوم الاثنين، والتي أسفرت عن 6 قتلى وأكثر من 80 جريحا.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إنه من المقرر عقد اجتماع، اليوم الاثنين، بين المدير العام للأمن العام بالإنابة، العميد إلياس البيسري، والفصائل الفلسطينية وهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، وذلك في مقر مديرية الأمن العام في بيروت، لمناقشة سبل وضع حد للاشتباكات.

وتصاعدت حدة الاشتباكات في محور جبل الحليب في مخيم عين الحلوة في لبنان، ما تسبب في إغلاق إدارات رسمية وتربوية في مدينة صيدا.

في الغضون، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإصابة مدنيين ووقوع إصابات إثر انفجار قذيفة بين حي الصفوري وحي حطين داخل المخيم.

كما تعرضت نقطة الجيش اللبناني في المحور نفسه لطلقات نارية، ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين.

من جانبه، أعلن محافظ الجنوب، منصور ضو، في بيان، إغلاق إدارات سرايا صيدا، اليوم الاثنين، بسبب التطورات الأمنية في عين الحلوة.

فيما أعلنت الإدارة العامة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي تعليق العمل في المركز الرئيسي في صيدا اليوم بسبب عدم استقرار الأوضاع في المدينة نتيجة استمرار الاشتباكات.