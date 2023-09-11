سامسونج تضيف الألعاب السحابية إلى أجهزة التلفاز القديمة

بدأت سامسونج إضافة خدمات الألعاب السحابية إلى الإصدارات الأقدم من أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بها من خلال واجهة "Gaming Hub" التي تطورها.

ووسعت الشركة الكورية نطاق دعم أجهزة التلفاز الذكية لخدمات الألعاب السحابية ليشمل إصدارات عام 2020 القديمة نسبيًا، إضافة إلى الإصدارات الأخرى الأحدث المصنوعة في عام 2021 وما بعده.

وكانت سامسونج قد أطلقت واجهة مركز الألعاب "Samsung Gaming Hub" قبل أكثر من عام لتتيح للمستخدمين الوصول إلى حساباتهم الخاصة في خدمات الألعاب السحابية المختلفة، مثل خدمة إكس بوكس من مايكروسوفت، وخدمة GeForce Now من إنفيديا، وخدمة أمازون لونا وغيرها، بالإضافة إلى الوصول إلى خدمات أخرى يفضلها اللاعبون مثل يوتيوب وسبوتيفاي وتويتش.

ووفقًا لسامسونج، فإن واجهة مركز الألعاب "Samsung Gaming Hub" بالتعاون مع الشركات المقدمة لخدمات الألعاب السحابية مجتمعةً تتيح الوصول إلى أكثر من ألف لعبة بشكل مباشر وسريع، ودون الحاجة إلى أجهزة إضافية خلافًا لذراع التحكم التقليدي للاستمتاع بالألعاب على شاشة التلفاز.

يذكر أن الألعاب السحابية هي ألعاب تعمل عبر الإنترنت، ولا تحتاج إلى تنزيل وتثبيت على الجهاز المستخدم للعب، بدلاً من ذلك، تعمل هذه الألعاب على خوادم متخصصة وتُبث الصورة على الجهاز عبر الإنترنت، لذا يمكن الوصول إليها من خلال أجهزة مختلفة مثل الحاسوب أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو حتى أجهزة التلفاز الذكية فضلًا عن أجهزة الألعاب المتخصصة، بشرط توفر اتصال سريع بالإنترنت للاستمتاع بتجربة لعب مميزة.