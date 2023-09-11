وزير الدفاع الألماني يعتزم تحديث البنية التحتية للجيش

يعتزم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس تحديث ثكنات الجيش الألماني وغيرها من المرافق.

وقال الوزير في تصريحات لصحيفتي "راينيشه بوست" و"جنرال-أنتسايجر" الألمانيتين الصادرتين اليوم الاثنين: "يمتلك الجيش الألماني حوالي 1500 عقار بحاجة إلى صيانة ولا يزال من الممكن رؤية آثار تدابير التقشف في السنوات الأخيرة بوضوح عليها. ها نحن ذا وسنضح استثمارات سنوية على نطاق واسع"، مضيفا أنه تم بالفعل تزويد العديد من المباني بخدمة الواي فاي المجانية.

وبحسب البيانات، سيزور وزير الدفاع المكتب الاتحادي للبنية التحتية وحماية البيئة والخدمات التابع للجيش الألماني في بون اليوم الاثنين.

وقال بيستوريوس في إشارة إلى الصندوق الخاص بالجيش الذي يبلغ قيمته 100 مليار يورو لتحسين المعدات للقوات المسلحة الألمانية: "على وجه التحديد الآن بعد أن قمنا بزيادة المشتريات بوتيرة أسرع، نحتاج أيضا إلى المساحة اللازمة لها.. لذلك فإن البنية التحتية مهمة للغاية. علينا أن نفكر، على سبيل المثال، في المطارات ومستودعات الذخيرة ومرافق الموانئ".

وشدد بيستوريوس على أن حماية البيئة والقوات المسلحة "لا يتناقضان بالضرورة"، موضحا أن الجيش الألماني يقوم بتشغيل أنظمته الكهروضوئية والمضخات الحرارية ونظام الطاقة الحرارية الأرضية، كما يشارك في الأبحاث المتعلقة بمصادر الطاقة البديلة والوقود.

ومن المقرر أن يقوم الوزير أيضا بزيارة المكتب الاتحادي للاستخبارات العسكرية في كولونيا اليوم.