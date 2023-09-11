السياحة والمصايف بالإسكندرية تدعو المصطافين للالتزام بإرشادات الإنقاذ

دعا الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المواطنين، إلى الالتزام بإرشادات ونصائح أفراد الإنقاذ في حالة أي تغييرات جوية قد تطرأ على حالة الجو؛ حفاظا على حياة المواطنين، وذلك وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف، في بيان اليوم الاثنين، أن نسبة الإشغال منخفضة، ودرجات الحرارة تصل إلى 34 درجة مئوية، مؤكدا أن حالة الأمواج مستقرة، وتم رفع الرايات الخضراء على جميع الشواطئ.

وناشد عبدالرازق، الرواد، الامتناع عن دفع الإكراميات، مطالبا بالتواصل مباشرة مع الإدارة لاستردادها حال فرضها من قبل العامل.

وشدد على عدم إلقاء أكياس الحلويات والعصاير أو أي مخلفات للمحافظة على الشاطئ، موجها بعدم الخروج بملابس البحر حفاظا على الآداب العامة.

وأشار إلى أن دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا، مؤكدا استمرار أعمال الصيانة والنظافة.