أحمد موسى: عودة خط السكة الحديد لسيناء في أكتوبر المقبل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عمليات التشكيك مستمرة ضد الدولة المصرية في المشروعات التنموية التي تخوضها، لافتا إلى أن التشكيك طال مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الدولة المصرية لديها رؤية وهدف من إنشاء القطار الكهربائي السريع فائق السرعة، موضحا أن الرؤية تتمثل في حركة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن عدة أمور تعي الدولة أهميتها، وهو ما وضح في رؤية الدولة والتفكير خارج الصندوق، موضحا أن العالم يسعى لإتباع هذا النهج.

وأوضح أن مصر تمثل مركزا لحركة التجارة العالمية، ولديها خطة وأهداف من إنشاء القطار السريع، مبينا أن هناك أهدافا أخرى تسعى الدولة لتحقيقها وهناك قناة السويس والعمل على زيادة الحركة بها، كما أنها أهم ممر ملاحي عالمي وأكثر ممر يتميز بالأمان، متابعا: «مفيش منه عى مستوى العالم».

وشدد على أن مشروعات الدولة تهدف إلى مصلحة الشعب، موضحا أن الدولة كان لديها بعد نظر كبير وعملت على ذلك من فترات طويلة.

وأكد أن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة سيربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ويبدأ العمل به من العام المقبل 2024، لافتا إلى وجود ممر آخر وهو طابا العريش .

وكشف عن عودة خط السكة الحديد لسيناء أرض الفيروز من جديد في شهر أكتوبر المقبل، وذلك احتفالا بانتصارات حرب أكتوبر، مشيرا إلى محطات الحاويات والبضائع المتنوعة لتكوين شبكة نقل حديثة لا أحد يستطيع أن ينافس مصر عليها.

ونوه بأن الدولة تعمل بمنتهى القوة وتملك الرؤية في تنفيذ جميع مشروعاتها، لافتا إلى ممر طابا العريش، يستهدف حركة التجارة العربية.

