القضاء العراقي يصدر حكما بإعدام أحد قيادات داعش بمحافظة نينوي

ذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، أن محكمة جنايات نينوى أصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابي لانتمائه إلى المجاميع الإرهابية منذ عام 2006، ومنها تنظيم داعش وتنفيذ عمليات ضد القوات الأمنية.

وأوضح المجلس في بيان أن "الإرهابي قام بزراعة العبوات الناسفة وتفجيرها على أرتال القوات الأمنية في قضاء البعاج في محافظة نينوى، إضافة إلى توليه عدة مناصب خلال فترة عمله معهم، والمشاركة مع عصابات داعش الإرهابية في دخول مدينة الموصل".

وأضاف أن "الإرهابي نصب أيضا بصفة مسؤول في ديوان العشائر، ثم أصبح قائدا في المعارك وشارك فيها ضد القوات الأمنية حاملا السلاح ومرتديا الزي الخاص لهذه العصابات الاجرامية، وأن الحكم بحقه يأتي وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب العراقي".