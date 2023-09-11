افتتاح 4 مشروعات خدمية بتكلفة أكثر من 4 مليون بعدد من مدن بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات خدمية وتنموية بقطاع الطب البيطري.

تضم المشروعات وحدات بيطرية ومباني إدارية بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون و 400 ألف جنيه، بعدد 4 مراكز هي بلبيس، الزقازيق، اولاد صقر، ديرب نجم.

يأتي ذلك بالإضافة إلى جاهزية 93 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) للافتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري؛ احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية، خلال بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من تنفيذ اعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى إدارة ووحدة مركز الزقازيق البيطرية والمباني الملحقة بتكلفة مليون و400 ألف جنيه.

وكذلك أعمال إحلال وتجديد مبنى وحدة جزيرة مطاوع (مرحلة أولى) ورفع كفاءة وتطوير مبنى إدارة ديرب نجم وأعمال إحلال وتجديد إدارة بلبيس البيطرية بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه؛ للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة والعمل على زيادتها؛ لتلبية احتياجات السوق وتقديم أفضل الخدمات للمربين.

أضاف محافظ الشرقية، أنه جار الانتهاء من أعمال إنشاء مجزر الزقازيق العمومي بتكلفة 10 ملايين جنيه وأعمال إنشاء مجزر ديرب نجم بتكلفة 5 ملايين، و468 ألف جنيه وأعمال إنشاء مجزر أبو كبير بتكلفة 6 ملايين و136 ألف جنيه، بالإضافة إلى أعمال إنشاء مجزر فاقوس بتكلفة 6 ملايين جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بكافة المشروعات 95% وجار تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والأبنية التعليمية والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطب البيطري والتموين والأوقاف بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.