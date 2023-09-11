رئيس بنك روسي: المركزي الروسي قد يواصل رفع سعر الفائدة الرئيسي

قال الرئيس التنفيذي لبنك "في تي بي" الروسي أندريه كوستين، في مقابلة مع بوابة "آر بي سي" الإخبارية الروسية، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، إن البنك المركزي الروسي قد يواصل رفع سعر الفائدة الرئيسي.



وأضاف كوستين "لا ينبغي استبعاد رفع سعر الفائدة الرئيسي. وقد أعلن ممثلو البنك المركزي ذلك بالفعل"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.



يشار إلى عقد الاجتماع القادم لمجلس إدارة البنك المركزي الروسي في 15 سبتمبر الجاري.



واتخذ البنك المركزي قرارا برفع سعر الفائدة الرئيسي من 5ر8% إلى 12% في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس في 15 أغسطس الماضي.