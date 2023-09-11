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يستعرض برنامج It's showtime في الحادية عشر من مساء اليوم على قناة CBC، أبرز الأفلام التي عرضت ضمن مهرجان فينيسيا الدولي في دورته رقم ٨٠.

كما يلقي البرنامج الضوء على تصريحات المخرج والكاتب الأميركي وودي آلن حول فيلمه الأحدث Coup de Chance، والمعروض ضمن فعاليات المهرجان، حيث يقدم المخرج المخضرم فيلمه رقم خمسين، والأول باللغة الفرنسية.

كما يعرض البرنامج تغطية خاصة للعرض الأول لفيلم Ferrari في المهرجان نفسه، والفيلم يتناول سيرة ذاتية لمؤسس مصنع سيارات السباق الشهيرة، وذلك من خلال أحاديث مع أبطاله وصناعة.

تأتي الحلقة مع تغطيات متنوعة من داخل هوليوود تتضمن تقريرا عن الجزء الثالث من فيلم الإثارة Equalizer بطولة النجم دينزل واشنطن والذي استقبلته السينمات المصرية في الأسبوع الماضي. وفيلم Sound of Freedom، الذي يفتح ملف الإتجار بالبشر.

بالإضافة للقاء حصري مع أبطال ومخرج فيلم الخيال العلمي Landscape with Invisible Land. والذي يطرح فكرة طريفة عن كائنات فضائية تهبط للأرض ولكن ليس بغرض الغزو أو الاحتلال.

الحلقة من تقديم المذيعة سمر نعيم وتبث في الساعة ١١ ونصف من مساء اليوم ١١ سبتمبر.

في حلقة جديدة من برنامج It's showtime على قناة "CBC" يستعرض البرنامج اليوم الاثنين أبرز الأفلام المعروضة ضمن مهرجان فينيسيا الدولي في دورته رقم ٨٠.

كما يلقي البرنامج الضوء على تصريحات المخرج والكاتب الأميركي وودي آلن حول فيلمه الأحدث Coup de Chance، والمعروض ضمن فعاليات المهرجان، حيث يقدم المخرج المخضرم فيلمه رقم خمسين، والأول باللغة الفرنسية.

كما يعرض البرنامج تغطية خاصة للعرض الأول لفيلم Ferrari في المهرجان نفسه، والفيلم يتناول سيرة ذاتية لمؤسس مصنع سيارات السباق الشهيرة، وذلك من خلال أحاديث مع أبطاله وصناعة.

تأتي الحلقة مع تغطيات متنوعة من داخل هوليوود تتضمن تقريرا عن الجزء الثالث من فيلم الإثارة Equalizer بطولة النجم دينزل واشنطن والذي استقبلته السينمات المصرية في الأسبوع الماضي. وفيلم Sound of Freedom، الذي يفتح ملف الإتجار بالبشر.

بالإضافة للقاء حصري مع أبطال ومخرج فيلم الخيال العلمي Landscape with Invisible Land. والذي يطرح فكرة طريفة عن كائنات فضائية تهبط للأرض ولكن ليس بغرض الغزو أو الاحتلال.

الحلقة من تقديم المذيعة سمر نعيم وتبث في الساعة ١١ ونصف من مساء اليوم ١١ سبتمبر.