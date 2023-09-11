إدانة باكستاني بارز بتهمة التحريض على قتل سياسي يميني شعبوي هولندي

حكمت محكمة هولندية على رياضي باكستاني محترف سابق بالسجن لمدة 12 عاما؛ لدعوته إلى قتل السياسي اليميني الشعبوي الهولندي خيرت فيلدرز.

كما أدان القضاة غيابيا، وسط إجراءات أمنية مشددة في محكمة في مطار أمستردام اليوم الإثنين، الرجل البالغ من العمر 37 عامًا بالتحريض على الكراهية والسلوك التهديدي.

وكان الرجل قد دعا، في مقطع مصور تم نشره على الإنترنت في عام 2018، إلى اغتيال السياسي الهولندي، نظير مكافأة تعادل نحو 21 ألف يورو (22500 دولار).

قالت المحكمة، إن الدعوة تشكل خطرا على حرية التعبير بطريقة غير مقبولة، وتؤثر على قدرة السياسيين على أداء واجباتهم بحرية.

ولم يحضر الباكستاني المدان المحاكمة ولم يمثله محام، وهو الآن مطلوب بموجب مذكرة اعتقال دولية، وليس لدى هولندا اتفاقية لتسليم المجرمين مع باكستان.