رئيس حزب المستقلين الجدد: دمج الأحزاب يجب أن يكون بالاختيار

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ الحزب قدم مقترحات إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، تتضمن استعراض رؤية واضحة بخصوص دمج الأحزاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا لايف»، مساء الأحد، أنّ دمج الأحزاب إحدى القضايا التي أثيرت في جلسة الأسبوع الحوار الماضي، ولم يجد قبولا كبيرا.

وأشار إلى أن من رفض اندماج الأحزاب تحدث عن عدم وجود ضرورة ملحة إلا في حالة رغبة الأحزاب، وبالتالي يكون الاندماج بالاختيار وليس بالإجبار، وأن القانون المنظم لهذه الأمور يجب أن ينص على ضوابط الدمج لا حتميته.

ولفت إلى أن أحزابا كثيرة ارتأت أن التحالفات السياسية هي البديل الأمثل، لا سيما أن الدستور ينص عليها ويحميها ويكفلها القانون.

وتابع: «كانت هناك دعوى عامة مفادها أن الأحزاب عليها أن تندمج حال موافقة جمعيتها العمومية أو مؤتمرها العام».

