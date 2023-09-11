خلف زلزال المغرب المدمر، تأثيرات نفسية واضحة بين السكان، تتباين شدتها من شخص إلى آخر وتزداد على الضحايا والمتضررين الأقرب من بؤرة الهزة الأرضية.

وبادر عدد من الأخصائيين والأطباء النفسيين إلى تقديم يد المساعدة وتوفير أرقامهم للاستشارة النفسية المجانية، إذ أعلنت الجمعية المغربية للرعاية والمواكبة النفسية تشكيلها لخلية دكاترة وأخصائيين نفسانيين للاستماع والمواكبة النفسية للمواطنين المتضررين من الزلزال من أجل تدبير آثار ما بعد الصدمة، وفق صحيفة «هسبريس» المحلية.

وقال فيصل طهاري، أخصائي نفسي إكلينيكي ومعالج نفساني، إن التأثيرات النفسية هي كبيرة على نفوس من عاشوا الزلزال.

وأضاف أن التأثيرات النفسية تختلف من شخص إلى آخر، موضحا أن من هم أبعد من المنطقة الرئيسية لا يعيشون الأثر النفسي نفسه الذي يعيشه من لا يزالون يعايشون الهزات والارتدادات الأرضية.

وعدّد الأخصائي التأثيرات النفسية، التي من بينها الإحساس بالخوف والقلق وعدم الإحساس بالأمان؛ وهو ما يفسر افتراش الناس للأرض في الساحات العامة عوض منازلهم في عدد من المدن المغربية.

وأفاد طهاري بأن التأثيرات يمكن أن تصل إلى الإحساس بنوبات الهلع الشديدة، التي ينتح عنها ارتفاع ضربات القلب وآلام في الأمعاء والمعدة، لافتا إلى أن نوبات الهلع ناتجة عن شدة الخوف والقلق وعدم الإحساس بالأمان.

وأكد أن هناك من لم يستطع إلى حدود الساعة النوم، مبرزا أنه حتى على المديين المتوسط والبعيد يمكن أن يخلف ما يسمى باضطراب ما بعد الصدمة.

وشرح طهاري أنها أعراض نفسية وجسدية يعاني منها من لم يستطع تجاوز الصدمة وذوو البنيات النفسية الهشة، خاصة الأطفال والمسنين بشكل أساسي.

وخلص الأخصائي إلى القول إن اضطرابات الهلع والقلق والاكتئاب ستكون هي الطاغية على المغاربة في هذه اللحظات، وأن الأذى النفسي الأكبر يحسه من هم في المناطق الأكثر تضررا، هذا دون الحديث عن الوضع النفسي لمن فقدوا أهاليهم وأقاربهم وأبناءهم.

وتعرض المغرب مساء الجمعة، لزلزال عنيف تجاوزت قوته السبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته العديد من الهزات الارتدادية، فيما بلغ عدد الضحايا -حتى كتابة هذه السطور- 2122 وفاة و2421 جريحا، فيما تحدثت منظمة الصحة العالمية عن أن نحو 300 ألف شخص تضرروا من الزلزال.