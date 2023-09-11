ارتفاع وتيرة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

تواصلت، اليوم الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان، لليوم الخامس على التوالي.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن مخيم عين الحلوة شهد مساء أمس الأحد إطلاق بعض الرشقات الرشاشة والقذائف الصاروخية التي طالت شوارع مدينة صيدا، لكن ارتفعت وتيرة الاشتباكات صباح اليوم دون أن تتعدى مربعها المحدود.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر، أن يجتمع كل من العميد الياس البيسري المدير العام للأمن اللبناني بالإنابة وممثلي الفصائل الفلسطينية وهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، في العاصمة بيروت، لبحث سبل وضع حد للاشتباكات. وأسفرت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة والمستمرة منذ الخميس الماضي، عن مقتل 4 أشخاص وجرح 25 آخرين.

وأغلقت السلطات المحلية الإدارات الرسمية العاملة في سرايا صيدا بسبب المستجدات الأمنية حرصا على سلامة المواطنين والموظفين. يشار إلى أن اشتباكات اندلعت في نهاية يوليو الماضي بمخيم عين الحلوة، الذي يعد من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وأكثر من ستين جريحا، كما تسببت في أضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم، بالإضافة إلى نزوح عشرات العائلات.