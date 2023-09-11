أعلنت مصادر صحية إيطالية تزايد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أرجاء البلاد، وكذلك معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى، بحسب ما أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، اليوم الاثنين.

وبحسب نشرة الدفاع المدني الأسبوعية التي تجمع معطيات الأقاليم الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة، فإنه "في الأسبوع الأخير من النشرة، الذي يمتد من 31 أغسطس إلى 6 من سبتمبر، بلغت نسبة الإصابات 6ر12%... بارتفاع بلغ 1ر2 نقطة مئوية بالمقارنة مع نسبة 5ر10% المسجلة خلال الفترة من 24 وحتى 30 من أغسطس".

وأشارت النشرة الصحية الى أن "حالات الإصابة خلال الأسبوع الماضي بلغت 21 ألفا و309 حالات... بزيادة نسبتها 44% بالمقارنة مع 14 ألفا و863 في الأسبوع السابق".

وأضافت أنه "تم تسجيل 94 حالة وفاة... بزيادة نسبتها 45% تقريبا، بالمقارنة مع نسبة 65% التي تم تسجيلها خلال الفترة من 24 وحتى 30 من أغسطس".