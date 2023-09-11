لبنان يتابع البحث في مشروع قانون موازنة 2024 ويتخذ قرارات تتعلق بالنزوح السوري

استكمل مجلس الوزراء اللبناني، دراسة مشروع قانون موازنة العام 2024، في جلسة عقدت بعد ظهر اليوم الإثنين، وقرر متابعة دراستها غدا الثلاثاء، واتخذ جملة قرارات في ملف النزوح السوري تناولت تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية.

وانعقدت الجلسة في السرايا الحكومي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، و14 وزيرا، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

وأصدر مجلس الوزراء في ملف النزوح السوري، جملة من القرارات تمثلت بـ" تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم".

كم قرر المجلس مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ"التعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المتخذة، لا سيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة، إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم على القضاء المختص".

وقرر مجلس الوزراء أيضا، مطالبة وزارة الداخلية والبلديات بـ"التعميم على البلديات بوجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، لا سيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقه".

وطالب وزارة الداخلية والبلديات بتشديد قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة، ومن وزارة العدل قرر مجلس الوزراء "الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة. والإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الاكتظاظ في السجون واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين".

وقرر مجلس الوزراء الطلب من وزارتي الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية "الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين".

كما طلب "تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي".

وطلب مجلس الوزراء من وزارة الإعلام "إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني".

وقرر مجلس الوزراء تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء "إنشاء لجان متخصصة لوضع النصوص القانونية الخاصة ببنود الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي موضع التنفيذ".ِ