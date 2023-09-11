دراسة: العديد من البنوك الأوروبية ليس لديها نساء في المناصب القيادية

أظهر تقرير نشر، اليوم الإثنين، أن النساء ما زلن يشهدن تمثيلا أقل من الرجال في المناصب الإدارية العليا في المصارف الأوروبية.

وجاء في تقرير أجرته وكالة التصنيف الائتماني "دي.بي.آر.إس مورنينج ستار" أن 23 % فقط من الأدوار القيادية داخل المصارف الأوروبية كانت تشغلها نساء في 2022.

وتظهر هذه النسبة أنه لم يحدث سوى القليل من التحسن إلى لا شيء على الإطلاق على مدار العامين الماضيين.

وجاء في التقرير، الذي نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، أن أربعة مصارف فقط من أصل 62 مصرفا في التحليل، كان لديها امرأة في منصب الرئيس التنفيذي في 2022.

ورغم أنه كانت هناك دفعة كبيرة من أجل مزيد من التنوع الجنسي في الشركات وطبقت بعض الدول حصصا للنساء على مجالس إدارة الشركات، فلايزال من النادر رؤية المساواة على أعلى المستويات في صناعة الخدمات المالية الأوروبية.

وأظهرت الدراسة أن 14 مصرفا فقط لديهم 30%، أو أكثر من النساء في الفئة التنفيذية العليا.

وأوضحت الدراسة أن النساء شكلن 38% من المناصب في مجالس الإدارات في 2022 عبر البنوك، بتحسن طفيف من 36% قبل عام.

وحدد الاتحاد الأوروبي هدفا العام الماضي بأن تشغل النساء 33% على الأقل من كل مناصب المديرين في مجالس الإدارات بحلول يونيو 2026، وسوف تحدد الدول الأعضاء عقوبات لعدم الامتثال.