المنتخب الأوليمبي يختتم استعداداته لودية روسيا

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اختتم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم، استعداداته لودية روسيا الثانية على ستاد السويس، وذلك ضمن معسكره بالعين السخنة، في إطار برنامج الإعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويلتقي المنتخب الأوليمبي مع نظيره الروسي، في السابعة مساء اليوم الإثنين، في ختام مباريات الفراعنة بمعسكر شهر سبتمبر الجاري.

شهد المران الأخير للمنتخب الأوليمبي قبل مواجهة روسيا، حضور محمد بركات المشرف على المنتخب.

وحرص ميكالي المدير الفني للمنتخب، على تدريب اللاعبين على كيفية الوصول المرمى وإحراز الأهداف من مختلف الزوايا في المواقف المختلفة.