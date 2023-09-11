جهاز المنتخب الأوليمبي يوافق على انضمام محمد حمدي لمعسكر المنتخب الأول

وافق الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة المدرب البرازيلي ميكالي، على طلب فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول بشأن ضم اللاعب محمد حمدي إلى معسكر المنتخب الأول، الذي يستعد لمواجهة تونس وديا يوم الثلاثاء المقبل.

غادر حمدي معسكر المنتخب الأوليمبي، مساء الأحد، وذلك للانضمام إلى المنتخب الأول.

وجاء ذلك بعد مشاورات دارت بين محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأوليمبي، مع حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأول، وفي نهاية المشاورات تم عرض الأمر على ميكالي، الذي وافق على انضمام اللاعب.