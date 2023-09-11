كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن تفاصيل إنشاء صندوق الرعاية الأسرية للأسر المسلمة والمسيحية، موضحًا أنه سيتم وتخصيص موارده لكل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد من خدمات الصندوق.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية ستحظى بنقاش مجتمعي، لافتًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحتوي على 3 صناديق مختلفة، وهي صندوق «للأسرة المسلمة، الأسر المسيحية، صندوق الرعاية الأسرية».

ومن ناحية أخرى، أوضح وزير العدل أنه يتم وضع الأحكام وفق ظروف المجتمع والرئيس السيسي طلب التأكد من صحة وجود نسبة 30% طلاق، مشيرًا إلى أن في عام 2020 تم زاوج 748 ألف حالة، وتم طلاق 21 ألف حالة بمعدل نسبة طلاق 2.8%.

وأشار إلى أنه تم الحصول على نسب الطلاق من النيابة العامة والرقابة الإدارية وجهاز التعبئة، منوهًا بأنه تم وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، والحصول على الموافقة من كل الجهات وعلى رأسها الأزهر الشريف.

وشدد على أنه تم وضع معالجة موضوعية علمية لكل مشاكل الرؤية، وقانون الأحوال الشخصية منظم لكل أفراد الأسرة، مؤكدًا أنه لم يتم الانحياز لطرف على حساب الأخر.

وذكر أن مسألة النفقة والرؤية كانت اكثر الإشكاليات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية، وتم حلها بصورة موضوعية، وكذلك مشكلة الحضانة ولكن تم حلها أيضًا على أسس علمية.

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