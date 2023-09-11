الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم الاثنين، إلى إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس 2020.

جاء ذلك في خطاب تورك، في أثناء افتتاح الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث أشار إلى مرور ثلاث سنوات على الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب أكثر من 7000 آخرين، بما في ذلك أكثر من 1000 طفل، وأكد أنه لم تتم محاسبة أي شخص عن هذه الحادثة، وفق وكالة سبوتنيك.

وأعرب تورك، عن مخاوفه من التدخلات التي تعرقل التحقيق في هذه الكارثة، نظرًا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الإدارة في لبنان.

ورأى أنه ربما حان الوقت لإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بهذه الكارثة.

وفي وقت سابق، أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حميّه، من مبنى إدارة مرفأ بيروت، المزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة.

جاءت هذه الخطوة ضمن إعادة إعمار مرفأ بيروت التي سبق الإعلان عن إطلاقها ضمن الإمكانات المتاحة لإدارة المرفأ، بحضور كل من رئيس لجنة الأشغال النيابية، سجيع عطية، ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مرفأ بيروت.