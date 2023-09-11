نفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، وجود مصر داخل حزام الزلازل، على الرغم من تسجيل زلازل بشكل شبه يومي.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هناك تعاونا مع دول المغرب العربي بمشاركة باحثين مصريين وعرب وأجانب، لعمل خريطة للمخاطر في شمال إفريقيا، مؤكدا أنها بمثابة خريطة استرشادية لصانعي القرار للبعد عن الأماكن محل الخطر عند إنشاء مدن صناعية أو سكنية.

ونوه بضرورة وجود كود مباني منشآت مصممة بمعايير تقاوم الزلازل، وتوعية للمواطنين بطرق التعامل مع مثل هذه الحوادث.

ولفت إلى أن هناك نشاطا زلزاليا شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، 90 % منه غير محسوس ولكن له تأثيرا على المدى البعيد، منوها بأن هناك توقعات بانفصال خليج العقبة مع البحر الميت وصدع الأناضول حتى تركيا سينفصلون مع شبه جزيرة سيناء وتتكون جزيرة صغيرة.

وأشار إلى أن هناك تعاونا مع الاتحاد الإفريقي، وتم تأسيس ما يسمى بالمركز الإفريقي لدراسة المخاطر، وهو أحد مراكز التميز على مستوى إفريقيا، لدراسة مخاطر الزلازل.