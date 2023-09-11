التعاون الإسلامي تدعو إلى ضرورة دعم صندوق التضامن الإسلامي لتنفيذ المشاريع التنموية

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إلى ضرورة دعم صندوق التضامن الإسلامي، باعتباره الذراع الإغاثي للمنظمة، ليتمكن من الاضطلاع بمسئولياته في تنفيذ المشاريع التنموية لصالح المحتاجين في العالم الإسلامي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة في جدة، بالمدير التنفيذي الجديد لصندوق التضامن الإسلامي محمد سليمان أبا الخيل، حيث تناول اللقاء الأهمية الكبيرة التي توليها المنظمة لصندوق التضامن الإسلامي باعتباره أحد أهم المؤسسات الإسلامية الخيرية القائمة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).