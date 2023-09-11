المنيا: رفع نواتج التطهير ومخلفات التبطين على ترعة أبوعيسى في مطاي

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالاهتمام بمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول، مع تكثيف المتابعات الدائمة والميدانية لجميع الأحياء والمراكز والمدن؛ لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع مخلفات أعمال التبطين ونواتج تطهير الترع والمجاري المائية، التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ضمن الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري، والارتقاء بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا السياق، أكد هشام فايز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، رفع مخلفات نواتج التبطين والتطهير من على ترعة أبو عيسى بالطريق الرابط بين مطاي بني مزار، باستخدام معدات الوحدة المحلية، ورفع مخلفات التبطين والحشائش والأتربة ونواتج تطهير الترعة من على جانب الطريق لتحسين المظهر الجمالي للطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات.

وأشار إلى استمرار الأعمال على ترعة الكوادي وعزبة الجلاء وبني عمار ونزلة أسعد، بطول الطريق حتى الانتهاء من رفع جميع نواتج التطهير والمخلفات على جانبي الطريق.