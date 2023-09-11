محمد صلاح في حالة مزاجية عالية بمعسكر منتخب مصر

ظهر محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني، في حالة معنوية رائعة بتدريبات الفراعنة استعدادًا لمواجهة تونس الودية، المقرر لها غدًا السبت.

نشر محمد صلاح صورتين من مران منتخب مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو في حالة معنوية رائعة ويتبادل الضحكات والاحتفال مع لاعبي الفراعنة.

وغاب محمد صلاح عن مباراة منتخب مصر الماضية أمام إثيوبيا في ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بـ كوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بهدف دون رد سجله مصطفى فتحي.

وتلقى محمد صلاح عرضا ضخمًا من جانب اتحاد جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية للانتقال لصفوف العميد مقابل 150 مليون جنيه إسترليني لكن ليفربول رفضا العرض مؤكدًا أن هداف الريدز ليس للبيع، قبل أن يقدم النادي السعودي عرضا جديدا وصل إلى 215 مليون جنيه إسترليني ورفضه ليفربول أيضًا.