رئيس كوريا الشمالية يتوجه بالقطار إلى روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

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توجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا مستقلا قطاره المصفح الفاخر، عشية محادثاته المقررة مع الرئيس فلاديمير بوتين في فلاديفستوك، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الولايات المتحدة قالت إن المحادثات سوف تتطرق لمسألة إمداد روسيا بالأسلحة لمساعدة آلة الحرب للكرملين.

وذكرت قناة "واي تي إن" التليفزيونية التي تبث بنظام الاشترك، نقلا عن مسؤول بحكومة كوريا الجنوبية لم تذكر هويته، أن القطار الخاص لكيم شوهد يتحرك ببطء صوب منطقة الحدود الشمالية.

كما ذكرت صحيفة "دونج - إيه إيلبو" أن القطار كان متجها إلى روسيا ومن المتوقع أن يعبر الحدود في وقت مبكر صباح غد الثلاثاء.

وأكد كل من الكرملين ووكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الاثنين زيارة كيم لروسيا في الأيام القادمة. وقالت الوكالة إن كيم سيلتقي بوتين في روسيا.

وفي وقت سابق ذكر مسؤول كوري جنوبي أن كيم ربما يعقد قمة مع بوتين بعد غد الأربعاء.

وستعد الرحلة هي الأولى لكيم خارج شبه الجزيرة الكورية منذ أن التقى بوتين قبل أربع سنوات في المدينة الواقعة شرقي روسيا.

كان الكرملين، أكد في بيان اليوم، عقد لقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فلاديفوستوك.

وقال الكرملين، على موقعه الإلكتروني الرسمي، إن كيم "سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا في الأيام المقبلة" وسيلتقي بوتين "بناء على دعوة" من الرئيس الروسي.