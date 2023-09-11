ضبط المتهمة بتعذيب ابنة زوجها من ذوى الهمم في المقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط سيدة لاتهامها بإلقاء المياه المغلية على طفلة من ذوي الهمم " نجلة زوجها" مما تسبب في إصابة الطفلة بتشوهات في جسدها بمنطقة المقطم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطاراً من قسم شرطة المقطم بورود بلاغ من والدة الطفلة مفاده إصابة نجلتها بتشوهات نتيجة قيام زوجة والد الطفلة برش مياه مغلية علي جسدها حيث أن الطفلة تعيش مع والدها وزوجته في مسكنهما بعد طلاق والدتها، ومرفق بالبلاغ 4 فيديوهات تظهر بهما تفاصيل الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة لجنة من حقوق الإنسان إلى موقع الحادث، وتم نقل الطفلة للمستشفى، و تم القبض على والد الطفلة وعرضه على النيابة التي أمرت بإخلاء سبيله وضبط زوجته " المتهمة".

