أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 5ر9% خلال يوليو مقارنة بالشهر المماثل في العام الماضي.

وقالت الهيئة إن السبب الرئيسي لتراجع المؤشر، يعود إلى انخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر، الذي يمثل 75% تقريباً من وزن المؤشر، بنسبة 7ر16%، مقارنة بنفس الشهر من 2022، بعد أن خفضت المملكة إنتاجها النفطي في يوليو.

كانت السعودية خفضت بشكل طوعي إنتاجها بواقع مليون برميل يومياً لمدة شهر بدأ في يوليو الماضي قبل أن تمدده في وقت سابق إلى نهاية أغسطس.

من ناحية أخرى، استمر نشاط الصناعات التحويلية في الارتفاع، إذ صعد بنسبة 7ر8%، كما حقق نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعاً بنسبة 21% في يوليو على أساس سنوي.