عالم عراقي يفسر سبب زلزال المغرب

قال العالم العراقي صالح عوض أستاذ الجيولوجيا بجامعة بغداد، إنّ سبب زلزال المغرب يتمثل في القوة الجذبية الخارجية في المجموعة الشمسية حسبما تأكّد له من بالبحث العلمي والقوانين الفيزيائية الفلكية.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ هذه النظرية أثبتت صحتها في عشرات الأحداث الزلزالية على مدار الفترات الماضية.

وأوضح أنّ سبب زلزال المغرب هو ارتصاف الأرض مع القمر مع كوكبي المشتري وأورانوس، مشيرا إلى أن جميع كواكب المجموعة الشمسية انحصرت في مجموعة ضيقة فيما سماه الاكتظاظ / الازدحام الكوكبي باستثناء كوكب المريخ المنعزل يسارا.

ونوه بأن هذا الازدحام وفقا لنظريته، يعني حالة حرجة تُسبّب إجهادا على جميع الكواكب، حيث يتعرض كوكب الأرض لجهد جذبي كبير بسبب اقتراب الكتل الكونية الضخمة وقرب المسافات بينها، باعتبار أن الجذب يعتمد على الكتلة والمسافة.

وأفاد بأن الوضع الحالي للأرض في شهري سبتمبر وأكتوبر سيكون حرجا وغير مستقر، مُجددا التأكيد على أن هذا الارتصاف هو سبب زلزال المغرب.

وتعرض المغرب مساء الجمعة، لزلزال عنيف تجاوزت قوته السبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته العديد من الهزات الارتدادية، فيما بلغ عدد الضحايا - حتى كتابة هذه السطور - 2122 وفاة و2421 جريحا.

