وزارة الطيران: دراسات لتطوير مطار الغردقة وإنشاء مبنى جديد للركاب صديق للبيئة

كشفت وزارة الطيران المدني، عن عزمها تطوير مطار الغردقة وإنشاء مبنى جديد للركاب صديق للبيئة بسعة 7 ملايين راكب سنويًا.

وذكر الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، في مؤتمر صحفي على هامش جلسة استماع وتشاور جماهيري لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي تحت عنوان "دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي"، بمدينة الغردقة، أن الدراسات تجري على قدم وساق لبدء عمليات التطوير وإنشاء المبنى الجديد، مشددا على عدم وجود موعد نهائي حتى الآن لبدء عمليات التطوير.

‎وأضاف أن المطارات المصرية استقبلت أعدادا جيدة من الركاب خلال 2022-2023، موضحا أن مطار القاهرة استقبل خلال هذا العام نحو 20 مليون راكب، كما استقبل مطار الغردقة خلال ذات العام نحو 9 ملايين راكب.

‎وشدد على أن الوزارة تعمل حاليا على تقليل الانبعاثات الموجودة بالمطارات بنشر الطاقة النظيفة وذلك في إطار إجراءات الدولة في هذا الإطار مع الالتزام بعمليات ترشيد النفقات.

‎وتابع: "كلما أتيحت الظروف المالية وتوافرت الاشتراطات اللازمة لذلك، فإنه سيتم تحويل عدد من المطارات لتكون صديقة للبيئة".

‎وأشار إلى أن الوزارة لم تتخذ قرارا نهائيا حتى الآن بشأن موعد أو مكان إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة، موضحا أن هذا المشروع يخضع لرأي عدد من الشركات الاستشارية المتخصصة في هذا الإطار.

‎وأوضح أن مطار برنيس جاهز لاستقبال الرحلات السياحية، موضحا أنه حال طلبت أيا من شركات السياحة تسيير رحلات للمطار فإن المطار سيكون جاهزا فورا لاستقبال تلك الرحلات.